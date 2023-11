VIDEO - “Lezioni di Napoletano”, Contini interroga Mario Rui nel format SSCN: ecco com'è andata

Nikita Contini e Mario Rui sono i protagonisti di ‘Lezioni di Napoletano’, il nuovo format lanciato dalla SSC Napoli.

Nikita Contini e Mario Rui sono i protagonisti di ‘Lezioni di Napoletano’, il nuovo format lanciato dalla SSC Napoli. Dopo sei anni in azzurro, sette stagioni e uno scudetto, quanto saprà il portoghese di napoletano? Il terzino ex Empoli, nei panni di alunno, viene interrogato da Nikita Contini, nelle vesti di un docente piuttosto severo per l’occasione. Di seguito le immagini.