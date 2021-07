VIDEO - Malcuit pronto per Dimaro: "Batteria ricaricata", la clip motivazionale

Kevin Malcuit, terzino destro del Napoli, non sta più nella pelle ed è già pronto per iniziare una nuova avventura in maglia azzurra. Il francese, dal rientro del prestito alla Fiorentina, ha postato sui social un video motivazionale, scrivendo: "Batteria ricaricata. Partiamo!". Nella clip Malcuit mostra i suoi momenti in maglia azzurra, dalle più belle giocate al grave infortunio al ginocchio che lo colpì nel 2019. Di seguito le immagini.