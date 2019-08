VIDEO - Malcuit si prepara per l'allenamento, stories dedicata a Mertens

Kevin Malcuit non è partito insieme ai compagni di squadra per gli states. Il giocatore azzurro è rimasto ad allenersi a Castelvolturno, ma con gran nostalgia di un suo compagno in particolare: il giocatore azzurro, infatti, ha pubblicato un video su Instagram, prima dell'allenamento odierno, con indosso la maglia di Mertens, con tanto di tag per il giocatore belga.