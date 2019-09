VIDEO - "Mamma mia!", Elmas calcia da dietro la porta ed infila in rete

Seduta pomeridiana di allenamento per il Napoli di Ancelotti, in vista del match di domani contro il Cagliari. Si festeggia oggi in casa azzurra per il compleanno di Elif Elmas, e proprio il giocatore macedone si è messo in mostra in allenamento con un gol da dietro la porta, come mostrano le immagini pubblicate su Twitter dalla Ssc Napoli.