VIDEO - Maradona: "Mi chiedono perchè mi sono operato, ecco la risposta..."

Diego Armando Maradona sta lavorando per tornare al meglio dopo l'operazione subita nelle scorse settimane. Il campione argentino ha scritto un messaggio sui social, dove ringrazia coloro i quali gli sono stati vicino, e poi scarica una delle sue punzecchiate, mostrando un video raccolta di tutti gli interventi duri subiti nel corso della sua carriera calcistica: "Grazie mille a tutti per i messaggi e l'amore che mi inviate. Mi danno molta forza. Alcuni chiedono "Ma perché Maradona cammina così?" O "Perché l'hanno fatto operare?". Bene, per loro va questo video. Un grande abbraccio". (Clicca qui per vedere il video).