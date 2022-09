VIDEO - Mauro la spara grossa: “VAR fu introdotto per punire la Juve”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, durante la trasmissione 'Pressing' si esprime così ai microfoni di Mediaset circa le polemiche arbitrali

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, durante la trasmissione 'Pressing' si esprime così ai microfoni di Mediaset circa le polemiche arbitrali post Juventus-Salernitana: "E' colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in mezzo al campo, quando la giustizia non può che essere sommaria nel gioco del calcio perché c'è il cuore che va forte, per tutti. Mettiamoci in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente. Il VAR viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto il VAR, la Juve vince quattro scudetti consecutivi e tutti hanno capito che vince la squadra più forte. Ora finalmente si capisce che il VAR certe cose non le risolverà mai".