VIDEO - Mertens dal suo terrazzo sul golfo... finisce in un video del Museo Madre

Ieri in tanto hanno omaggiato Dries Mertens nel giorno del suo compleanno, con il belga inondato da messaggi d'auguri attraverso i social. Uno, particolare, è arrivato dal Museo Madre che ha omaggiato l'attaccante azzurro con delle immagini che ritraggono proprio Mertens durante la quarantena causata dal Covid-19, realizzate a distanza: "'Il giorno 39 di quarantena, dopo settimane in giro a raccontare Napoli e il lockdown, andavo verso Mergellina, dove il pomeriggio precedente era stato avvistato un delfino. La speranza era di trovarmici faccia a faccia in un incontro magico prima del tramonto. Beh, l’incontro magico c’è stato, ma invece del delfino c’era lui, Dries Mertens. Perché i giocatori sono tanti e pochissimi fra loro sono campioni. Altra cosa, e ben più rara, sono i miti.

Buon compleanno Dries'.

– Eduardo Castaldo

.

Auguriamo buon compleanno a Dries Mertens con una clip un po' speciale di "Intervallo, Napoli, 2020", il progetto in cui, riprendendo lo storico format Rai, @eduardo.castaldo racconta la brusca interruzione del nostro quotidiano causata dalla diffusione improvvisa e globale del Covid-19, in un diario di bordo composto da fotografie e clip video inedite.