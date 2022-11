VIDEO - Milan, lo sfogo di Ibrahimovic (contro Alciato?): "Non dire in giro che non gioco, non devi parlare!"

Dopo il triplice fischio finale, lo svedese è stato inquadrato dalle telecamere di Prime Video con una faccia piuttosto contrariata

Ieri a bordocampo a San Siro c'era come sempre anche Zlatan Ibrahimovic che ha assistito al 4-0 del Milan contro il Salusburgo dando i soliti consigli ai propri compagni di squadra. Dopo il triplice fischio finale, lo svedese è stato inquadrato dalle telecamere di Prime Video con una faccia piuttosto contrariata mentre, rivolgendosi a qualcuno lì vicino, pronuncia queste parole: "Non andare in giro a dire che io non gioco. Non devi parlare! Se non l’hai sentito da me non devi parlare!". Tra i giornalisti di Prime Video c'è anche Alessandro Alciato e potrebbe essere rivolto a lui tale sfogo.