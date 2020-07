VIDEO - Mourinho mantiene la promessa: infrange il protocollo e abbraccia Ancelotti

Lo aveva promesso e ha mantenuto la parola data. José Mourinho non ha mai nascosto la sua stima per Carlo Ancelotti, nonostante siano da tanti anni avversari sul campo. Il tecnico del Tottenham aveva dichiarato che avrebbe infranto le regole del protocollo per andare ad abbracciare l'amico-rivale. Promessa mantenuta: prima del fischio d'inizio della sfida tra Spurs ed Everton, il bel gesto tra due dei tecnici più vincenti della storia del calcio.

Jose Mourinho & Carlo Ancelotti share a moment before kick-off pic.twitter.com/Mv7XHvSGkI — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020