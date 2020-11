VIDEO - Napoli moscio? Azzi mostra un duro allenamento in ritiro: "Il motivo è un altro..."

Quali sono stati i problemi del Napoli a Fiume contro il Rijeka? Se l'è chiesto Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, che su Twitter pubblica un video di un duro allenamento a Castel di Sangro e dice la sua: "Sento parlare di problemi tattici, non di una squadra moscia, che per un tempo ha perso il 90 per 100 dei contrasti e dei duelli in velocità, che non ha mai preso una seconda palla. Le ipotesi sono due: mancanza di allenamenti o troppa sufficienza. Escluderei la numero 1".

Sento parlare di problemi tattici, non di una squadra moscia, che per un tempo ha perso il 90 per 100 dei contrasti e dei duelli in velocità, che non ha mai preso una seconda palla. Le ipotesi sono due: mancanza di allenamenti o troppa sufficienza. Escluderei la numero 1 #Napoli pic.twitter.com/HxS2xqect1 — Marco Azzi (@marcoazzi66) November 6, 2020