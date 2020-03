VIDEO - "Non vado dal barbiere neanch'io", l'esilarante fuorionda di Mattarella spopola sul web

"Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanch'io". Spopola sui social network il fuori onda, in realtà trasmesso da diverse emittenti, del discorso alla nazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pochi secondi, dei quali colpisce l'empatia. A chi gli chiede di sistemare il ciuffo, il capo di Stato risponde con semplicità disarmante: come tutti noi, anche lui non può certo recarsi dal barbiere per una pettinata.

