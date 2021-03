VIDEO - Perde i sensi durante l'allenamento: gran spavento per Dembelé, ma l'Atletico tranquillizza

Grande spavento per Moussa Dembelé, che ha perso i sensi durante la sessione di allenamento odierna. Prontamente soccorso dai compagni di squadra e dallo staff tecnico, l'attaccante dell'Atletico Madrid si è rialzato pochi minuti dopo ed è in buone condizioni, come ha spiegato il club in una nota ufficiale: "Moussa Dembelé è sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione". Di seguito il video del momento in cui il francese crolla a terra.



Q pasó con Dembelé del @Atleti , como se encuentra, xq el de su súbito desmayo ??

Mmm..#AtleticoDeMadrid #dembele pic.twitter.com/LBpDL0zj6c — Antonio 🇵🇪 (@ma_me_mi_mo_mu2) March 23, 2021