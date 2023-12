VIDEO - Polemica tifosi Inter sui social contro la Juve: "C'è questo rigore netto su Kvara!"

L'accaduto avviene a palla lontana e, a onor del vero, non sembrano esserci gli estremi per un calcio di rigore

Nelle ultime ore è diventato molto virale sui social, specie nell'ambiente Inter, un episodio di Juventus-Napoli. Secondo diversi tifosi nerazzurri, ci sarebbe un rigore netto non fischiato in favore degli azzurri per una trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia, con il georgiano che finisce a terra e reclama il fallo.

L'accaduto avviene a palla lontana e, a onor del vero, non sembrano esserci gli estremi per un calcio di rigore. Tuttavia i supporters di fede interista l'hanno messo a confronto con un altro episodio simile, accaduto nel match tra Juventus e Monza e che è valso un penalty per i bianconeri (poi sbagliato da Vlahovic).