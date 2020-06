VIDEO - "Quando il Napoli vince ti prendi il maalox!", siparietto tra un tifoso e Criscitiello: "Hai bevuto!"

Durante le trasmissione sportive che danno modo ai tifosi di esprimere la propria opinione in diretta telefonica, è facile andare incontro a confronti spigolosi e siparietti ruvidi tra i telespettatori ed i giornalisti in studio. Anche per il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello l'episodio - non il primo a dire il vero - si è presentato nel corso di una linea diretta proprio con un tifoso del Napoli: "Perchè quando il Napoli vince ti prendi il Maalox?", domanda che provoca la risposta altrettanto al veleno del giornalista: "Tu hai bevuto oppure hai problemi di testa!". Diverbio che poi prosegue con i due che si punzecchiano in diretta, con la collega Valentina Ballarini impegnata a stemperare gli animi.