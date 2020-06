VIDEO - Reggina promossa in B, scoppia la festa in strada: niente distanziamento e mascherine

Gioia incontenibile a Reggio Calabria per la promozione d'ufficio in Serie B della Reggina, certificata di fatto nella giornata di oggi. Tantissimi sono scesi in strada per festeggiare, compresa la squadra amaranto. Nel video postato su Facebook dal club amaranto, però, si vede come non sia stato rispettato il distanziamento sociale, con tante persone senza mascherina mascherina.