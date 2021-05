VIDEO - Salerno fa festa con devastazioni ed assembramenti: il video di Criscitiello

A Salerno è partita la festa dopo la promozione della Salernitana in Serie A conquistata pochi minuti fa. Tanti tifosi si sono riversati in strada, qualcuno ha seguito la partita per locali e gli assembramenti non sono mancati. Qualcosa in più, pure: devastazioni. Lo si nota dal video pubblicato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello su Twitter.