VIDEO - Skriniar manda un messaggio a Osimhen: "Spero di vederti presto in campo. Forza campione”

Milan Skrniar, difensore dell'Inter, dopo lo scontro che ha provocato il brutto infortunio e l'operazione al volto a Victor Osimhen, ha mandato un video messaggio all'attaccante del Napoli per augurargli una pronta guarigione: "Ciao Victor, in bocca al lupo e spero di vederti presto in campo. Forza campione”. Di seguito le immagine pubblicate dallo slovacco su Instagram.