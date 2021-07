VIDEO - Spinazzola segue la Nazionale in tv: prima l'esultanza e poi la commozione per la dedica dei compagni

Leonardo Spinazzola, rientrato l'altro ieri in Italia dopo l'intervento al tendine d'achille, ha assistito a Italia-Spagna da casa sua. Il terzino sinistro della Nazionale ha esultato come un pazzo al rigore decisivo di Jorginho che ha portato l'Italia alla finale degli Europei. Il calciatore giallorosso si è poi commosso ed ha urlato "Grazie!" per la dedica che gli hanno fatto i compagni di Nazionale, indossando la sua maglia azzurra. Di seguito le immagini.

🇮🇹 Esulta come un pazzo al rigore di Jorginho, poi si commuove per la dedica della squadra.

Questa finale è per #Spinazzola



Questa finale è per #Spinazzola ❤️#ItaliaSpagna #Ita pic.twitter.com/HjXnEuUX6d — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 6, 2021