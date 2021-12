VIDEO - Splendido ricordo del Diego day: "La serata del Mito, la notte di Re Diego!"

Tante assenze per Spalletti in vista della gara di domani contro l'Atalanta allo stadio Maradona

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, SI FERMA ANCHE CIOFFI: L'ESITO DEGLI ESAMI Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica. Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica. LE ALTRE DI A CLAMOROSO, ARRESTATO FERRERO: INCHIESTA PER REATI SOCIETARI E BANCAROTTA, LA SAMP NON È COINVOLTA Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta per reati societari e bancarotta. Il club blucerchiato non è coinvolto. Ferrero è stato trasferito in carcere mentre, mentre... Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta per reati societari e bancarotta. Il club blucerchiato non è coinvolto. Ferrero è stato trasferito in carcere mentre, mentre...