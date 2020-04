VIDEO - Ssc Napoli, l'appello social di Meret: "Rimaniamo a casa, facciamo tutti la nostra parte!"

Nel corso di questa lunga emergenza Coronavirus sono stati tanti gli appelli da diversi figure dello sport per invitare le persone a restare in casa. Arrivato anche dalla Ssc Napoli quello del portiere azzurro Alex Meret, pubblicato attraverso Twitter: "Ciao a tutti! Stiamo giocando una partita difficile in cui tutti siamo giocatori determinanti! Rimaniamo a casa, aiutiamo cosi medici, infermieri, forze dell'ordine e tutti coloro che stanno facendo di tutto per portarci alla vittoria. Facciamo tutti la nostra parte, uniti insieme ce la faremo!".

Facciamo tutti la nostra parte.

Uniti, ce la faremo! 🇮🇹 pic.twitter.com/0PaK4XjkPD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 1, 2020