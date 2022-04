VIDEO - Un tifoso azzurro giapponese fa sbellicare Insigne: "Forza Napoli, Juve me**a"

All'esterno del Konami Training Center di Castel Volturno oggi è stato avvistato anche un tifoso giapponese con la maglia del Napoli. Dopo la seduta mattutina, il ragazzo ha incontrato Lorenzo Insigne e, insieme, i due si sono divertiti a suon di 'Forza Napoli' e per un 'Juve me**a* detto dal supporter. Di seguito il video pubblicato da Sportitalia.

#Insigne non sa il giapponese; il giapponese non sa l’italiano.

Ma in qualche maniera si capiscono…#Sportitalia pic.twitter.com/kSUHnw2X5W