VIDEO - Vergogna in provincia di Brescia! Bambini all’oratorio cantano: “Vesuvio erutta”

Altro episodio vergognoso di razzismo nei confronti di Napoli e dei napoletani.

Altro episodio vergognoso di razzismo nei confronti di Napoli e dei napoletani. Alcuni bambini dell’oratorio San Giovanni Bosco di Ghedi, in provincia di Brescia, hanno intonato e ballato “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”, uno dei tanti cori in cui il vulcano viene tirato in ballo e remake del brano "Feed from desire”. Di seguito le immagini.