VIDEO - Verso la Samp, sui social il Napoli ricorda il precedente del primo gol in A di Hamsik

Momento amarcord tramite gli account social del Napoli. Il club azzurro, in vista della sfida contro la Sampdoria di sabato prossimo, ha pubblicato un video con gli highlights di un vecchio Napoli-Samp: "Spalla di Lavezzi, uno-due con Zalayeta, dribbling e palla in rete per il primo gol in Serie A di Marek Hamsik! Questo indimenticabile gol ci porta in clima".

Spalla di Lavezzi, uno-due con Zalayeta, dribbling e palla in rete per il primo gol in Serie A di Marek Hamsik! Questo indimenticabile gol ci porta in clima #NapoliSamp!

⁰ #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/b9UcmhyCm6 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 11, 2019