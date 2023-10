VIDEO - “Visto? Ce l’abbiamo fatta!”, ADL in lacrime il giorno dello scudetto: retroscena da brividi

Il giornalista Sky, nel corso del podcast "Solo per la maglia”, ha svelato la reazione di De Laurentiis il giorno della vittoria dello scudetto

Retroscena da brividi raccontato da Francesco Modugno. Il giornalista Sky, nel corso del podcast "Solo per la maglia”, ha svelato la reazione di De Laurentiis il giorno della vittoria dello scudetto: "Ero accanto a lui, appena è finita la partita De Laurentiis si è voltato verso di me. Mi ha umanamente abbracciato con un senso di umanità meravigliosa e aveva le lacrime agli occhi e mi ha detto 'Ahò, hai visto? Ce l'abbiamo fatta?'

Lì non so per quanto tempo, magari per pochissimi secondi, è venuto fuori l'uomo che è De Laurentiis che talvolta si è fatto fatica a intravedere perché c'è la scorza. In quel momento lì ha rappresentato una frontiera, mettendo da parte il presidente, l'imprenditore e il capitano d'azienda che viene da un altro mondo".