VIDEO - Zaccagni e Chiara Nasti fanno discutere: in affitto l'Olimpico per il gender reveal party

Presente finanche il presidente Claudio Lotito per un evento che, alla luce della location, sta facendo molto discutere sui social.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primogenito di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sarà un maschio. La giovane coppia ha organizzato ieri sera un gender reveal party, prendendo in affitto per l'occasione lo stadio Olimpico, con luci, colori e molto altro per scoprire il sesso del loro primo figlio che nascerà tra pochi mesi. Presente finanche il presidente Claudio Lotito per un evento che, alla luce della location, sta facendo molto discutere sui social.