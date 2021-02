Younes non dimentica Napoli e l’amico Mertens: “Finalmente sei tornato”

Amin Younes, giocatore ex Napoli ora in forza all’Eintracht Francoforte, continua a seguire i suoi ex compagni di squadra. Il calciatore tedesco, grande amico tra gli altri di Dries Mertens, non appena saputa la notizia che il belga è tornato ad allenarsi con il gruppo, non ha fatto mancare il suo sostegno. L’ex Ajax, ha commentato un post sul profilo ufficiale Instagram del Napoli in cui era presente proprio Mertens: “Finalmente sei tornato”. Di seguito la foto: