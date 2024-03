Ziliani: "2' già un rigore negato al Napoli, quest’anno è severamente vietato fischiare contro la Juve"

Episodio da moviola nei primi minuti di Napoli-Juventus, ma per il Var Irrati è tutto regolare.

Episodio da moviola nei primi minuti di Napoli-Juventus, ma per il Var Irrati è tutto regolare. Il giornalista Paolo Ziliani commenta così su X: "Due minuti e già un rigore netto negato al Napoli, lo stesso della partita d’andata, Cambiaso che abbraccia, trattiene e butta giù Kvaratskhelia disinteressandosi del tutto del pallone. Al VAR Irrati, quello che non disse nulla quando Calvarese fischiò il grottesco rigore Cuadrado-Perisic che costò al Napoli la Champions e almeno 50-60 milioni, dice a Mariani di andare avanti, tutto regolare. Come noto, quest’anno è severamente vietato fischiare un rigore contro la Juventus: ce ne sono stati almeno 7, netti, tutti abbuonati".