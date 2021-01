Ziliani: "6 sconfitte in 18 partite gridano vendetta. A Gattuso è sfuggito qualcosa"

A Verona terza sconfitta in trasferta per il Napoli e sesta in totale in questo campionato di Serie A. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter questo dato, soffermandosi sul tecnico azzurro: "È vero che ne ha vinte 11, ma 6 sconfitte in 18 partite (un terzo), considerando qualità e quantità della rosa, gridano vendetta. A Gattuso è sfuggito qualcosa, ed è un peccato: perché la classifica ancora non è del tutto compromessa".

