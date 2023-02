Ziliani ad Allegri: “Per evitare la B non servono vittorie, ma il Governo che è già sceso in campo!”

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social: "In realtà “viene da ridere” perché per evitare la B tutti sanno che non basta vincere a Salerno. Per salvare la Juventus da una condanna anche più dura non servono Vlahovic e Chiesa, ma il governo, il ministro dello sport e il Palazzo del Calcio: tutti già scesi in campo".