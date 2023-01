Ziliani annuncia l’ennesima denuncia: “Hanno tutti perso, ora Agnelli…”

La Juventus, con l'inchiesta 'Prisma', è coinvolta nell'ennesima vicenda giudiziaria della sua storia.

La Juventus, con l'inchiesta 'Prisma', è coinvolta nell'ennesima vicenda giudiziaria della sua storia. Il giornalista Paolo Ziliani scrive sul proprio account Twitter: "Conte per articoli sul calcio scommesse; Ravanelli per il doping; Iuliano per la cocaina; Pappa, sodale di Moggi per Calciopoli. Mi hanno fatto causa chiedendomi risarcimenti abnormi e solo per silenziarmi. Loro e altri. Hanno perso Adesso Agnelli. E vabbè".