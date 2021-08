Ziliani: "Appena la Corte Europea darà l’ok la UEFA sanzionerà Juve, Real e Barça"

La UEFA non vuole mollare e, nonostante le indicazioni del tribunale di Madrid, proseguirà la sua battaglia contro la Superlega. A riguardo il giornalista Paolo Ziliani scrive su Twitter: "Dunque, come già detto, l’UEFA si sbarazza delle richieste pro Superlega del Tribunale di Madrid con un colpo di sciacquone, conferma le sanzioni inflitte a 9 club pentiti e appena la Corte Europea darà l’okay sanzionerà Real, Juventus e Barcellona come riterrà giusto. Amen"

