Ziliani attacca gli juventini: "Strepitano su Inter-Sassuolo ma non dissero niente per Juve-Napoli"

La notizia delle ultime ore del rinvio a data da destinarsi della gara tra Inter e Sassuolo causa focolaio Covid in casa nerazzurra, ha riscosso molte polemiche. Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso un tweet, si è espresso sulla vicenda: "Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di Inter-Sassuolo per focolaio Covid sono gli stessi che non hanno detto bah al rinvio per comodità di Juventus-Napoli? Chiedo per ingannare il tempo in attesa che la Procura FIGC decida di occuparsi del caso Suarez".

