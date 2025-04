Ziliani attacca: "Prima del 2-0 della Juve, c'era rigore per il Lecce e rosso a Veiga!"

La Juventus chiude il primo tempo allo Stadium contro il Lecce sul risultato di 2-0 a favore. La sblocca dopo minuti Koopmeiners su assist di Vlahovic, è sempre il serbo poi a confezionare la sponda vincente per il gol di Yildiz. Nel mezzo però c'è stato un episodio al limite nell'area di rigore bianconera: contatto Krstovic-Veiga ultimo uomo, entrambi finiscono a terra e l'arbitro fischia punizione per la Juve.

Non è dello stesso parere il giornalista Paolo Ziliani che, tramite un tweet sul suo profilo X, ritiene si tratti di una decisione sbagliata: "Due minuti prima del gol del 2-0 di Yildiz ecco Veiga su Krstovic in area: era espulsione e rigore. Punizione per la Juventus per fallo di Krstovic su Veiga. Grande bagarre per il 5° posto tra Bologna, Roma e Lazio".