Ziliani avvisa: "Altro che festa Italia, il 5-4 è un funerale in vista del Mondiale"
Il giornalista Paolo Ziliani sui X fa sapere che il risultato maturato ieri dell'Italia in realtà peggiora la corsa e la rincorsa alla qualificazione Mondiale: "Attenzione, contrordine: i telecronisti che hanno esultato dopo il 5-4 e il c.t. Gattuso che ha elogiato gli azzurri non si sono accorti che la vittoria con Israele è stata in realtà una sconfitta Stasera la Norvegia batterà al 99% la Moldova, forse lo farà con più gol di scarto e ci toglierà così anche l'ultima speranza di arrivare primi qualificandoci direttamente al Mondiale: quella di finire al primo posto a pari punti con Haaland & C.
e di passare grazie alla migliore differenza reti. Il 5-4 di ieri è stato un funerale ma i media ancora oggi ci fanno il racconto di una festa".
