Zazzaroni: “Dopo il Napoli e Conte è il turno dell’Inter e di Chivu: critiche frettolose e ingiuste”

vedi letture

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni non condivide le critiche mosse al tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico Madrid. Questo il suo pensiero espresso tramite Instagram: "E dopo il Napoli e Conte è il turno dell’Inter e di Chivu, fino all’altro giorno esaltato da fogli, tv e foglietti. Leggo di presunzione, di superficialità. Superficiali e presuntuosi sono quelli che trovano il modo di attaccare una squadra a tre punti dalla prima in campionato e seconda in Champions insieme a Psg, Bayern e Real.

L’Inter gioca un ottimo calcio, ha messo sotto Milan e Atletico (a Madrid) e perso cinque partite su 17 per errori individuali e dunque rimediabili. Nonostante le sconfitte ha mostrato la sua superiorità. Non sono interista, per cui non "biasinabile" (è riferito a Biasin che è un giornalista noto tifoso dell'Inter, ndr): trovo ridicola tuttavia questa fretta molto social di massacrare chi nel giro di due settimane può sconfessarti ovunque. Ma tanto tutto si dimentica, tutto passa, di questi tempi".