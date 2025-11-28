Foto

Lang carico: "Jamm". E arriva il commento del connazionale Beukema

Oggi alle 20:40
di Antonio Noto

Dalle ultime indiscrezioni, Noa Lang potrebbe essere confermato titolare da Antonio Conte nella sifda di domenica sera all'Olimpico contro la capolista Roma. L'ala olandese, dopo le due buone prestazioni da titolare nelle ultime due vittorie del Napoli contro Atalanta e Qarabag, si candida a giocare dal 1' anche contro i giallorossi al posto di Matteo Politano.

Intanto Lang posta sul proprio account Instagram due sue foto, scrivendo in napoletano: "Jamm". Tra i commenti spicca quello del connazionale Sam Beukema, il difensore del Napoli ha pubblicato tre cuoricini azzurri.