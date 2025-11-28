Foto
“Con l’amico Pampa”, Starace incontra Sosa: l’abbraccio amarcord
L'ex centravanti del Napoli Roberto “El Pampa” Sosa ha rivisto con grande affetto Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro. I due, legati da una lunga amicizia maturata negli anni trascorsi insieme al club partenopeo, si sono ritrovati per un saluto carico di emozione e ricordi.
A testimoniare l’incontro è stato lo stesso Starace, che ha pubblicato sui social una foto insieme all'argentino, accompagnandola con la didascalia: “Con l’amico Pampa”, un cuore azzurro e l’iconica tazzina di caffè che lo contraddistingue. Di seguito lo scatto.
