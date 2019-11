Ziliani: "Higuain andava espulso e gol 2-1 irregolare, a Calciopoli c'era più onestà"

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato con un post su Twitter le polemiche relativamente all'arbitraggio di Rocchi in Atalanta-Juventus: "Higuain (vedi Vecino) doveva essere espulso. Pjanic (mano volontaria a spezzare azione d'attacco) non ammonito. Rigore non dato per mani e braccio largo di Emre Can. Gol 2-1 irregolare per mano di Cuadrado (già ammonito) che ferma palla a terra. ( A Calciopoli c'era più onestà)"