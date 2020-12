Ziliani: "Il Var in Europa annulla, in Italia convalida e tutti zitti"

L'Inter vince in Champions League, ma al Borussia Monchengladbach è stato annullato dal VAR il gol del 3-3 per fuorigioco. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter tirando in ballo la Juventus: "IL VAR IN EUROPA - Attaccante in fuorigioco attivo che disturba la visuale del portiere: gol annullato come da regolamento (Borussia-Inter) IL VAR IN ITALIA - Attaccante juventino (Morata) in fuorigioco attivo che disturba la visuale del portiere: gol convalidato e tutti zitti".

IL VAR IN EUROPA

- Attaccante in fuorigioco attivo che disturba la visuale del portiere: gol annullato come da regolamento (#BorussiaInter)

IL VAR IN ITALIA

- Attaccante juventino (#Morata) in fuorigioco attivo che disturba la visuale del portiere: gol convalidato e tutti zitti. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 1, 2020