Ziliani: "Napoli miglior squadra negli ultimi 15 anni. Spalletti verso il 1° e credo non unico scudetto"

Finisce il girone d'andata del campionato e il Napoli domina la Serie A con 50 punti e un ampio margine sulle inseguitrici.

TuttoNapoli.net

Finisce il girone d'andata del campionato e il Napoli domina la Serie A con 50 punti e un ampio margine sulle inseguitrici. Il giornalista Paolo Ziliani scrive su Twtitter: "Il Napoli che chiude l'andata primo a 50 punti è la miglior squadra, per dotazione di classe, completezza d'organico e capacità di produrre gioco e gol, vista in Italia negli ultimi 15 anni. Spalletti verso il primo e credo non unico scudetto della sua vita".