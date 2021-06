Ziliani: "Portogallo eliminato. Inutile l'ennesimo record di CR7: colpire in barriera Mertens"

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato ironicamente su Twitter l'eliminazione del Portogallo di CR7, per mano del Belgio: "Portogallo eliminato. A nulla è valso l’ennesimo exploit di Ronaldo che nel finale, pur essendo riuscito a non colpire la (doppia) barriera su punizione, ha centrato in pieno Mertens, il più piccolo giocatore in campo. È record ".

#Portogallo eliminato. A nulla è valso l’ennesimo exploit di #Ronaldo che nel finale, pur essendo riuscito a non colpire la (doppia) barriera su punizione, ha centrato in pieno #Mertens, il più piccolo giocatore in campo. È record. #BelgioPortogallo pic.twitter.com/LA4xs4I1KY — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 27, 2021