Ziliani: "Ronaldo, de Ligt e ora Depay. Juve da caso clinico, vuole chi la caccia dalla Champions"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha sottolineato un aspetto sul mercato della Juventus attraverso il suo account Twitter: "Se è vero che 3 indizi fanno una prova, la Juve che cerca Depay (ex Lione) dopo Ronaldo (ex #Real) e De Ligt (ex Ajax), tre giocatori che coi loro gol decretarono l’uscita della Juve dalla Champions, è da caso clinico. Che sia in arrivo anche Sergio Oliveira del #Porto?".