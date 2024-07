Ziliani: "Scudetto già assegnato! I giornali fanno a gara a chi più incensa la nuova Juve"

"Non ce n'è per nessuno: grazie agli esuberi e alla Next Gen, la Juventus ha due tesoretti da 100 milioni l'uno!".

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, attraverso X, si sofferma sulle prime pagine dei giornali sportivi italiani che lodano l'operato della Juventus sul mercato: "Non ce n'è per nessuno: grazie agli esuberi e alla Next Gen, la Juventus ha due tesoretti da 100 milioni l'uno! Si gioca per onor di firma, scudetto già assegnato.

Stando ai giornali sportivi (e non solo sportivi), vendendo Huijsen, Nicolussi Caviglia, Rugani, De Sciglio e Kostic, che tutta Europa vuole, Giuntoli potrà pagarsi Koopmeiners, Sancho, Adeyemi, Tobido e magari anche Calafiori - Gazzetta, Corsport e Tuttosport fanno a gara a chi incensa di più la nuova Juventus che ha "le mani su tutto".