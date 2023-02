Ziliani si scatena con un lungo post: "Ecco perché la Juve giocherà in B o addirittura in C l'anno prossimo!"

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, con un lungo post sul noto social network, ha spiegato i motivi per cui il club bianconero rischia finanche la C

E' un Paolo Ziliani scatenato su Twitter sul tema Juventus. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, con un lungo post sul noto social network, ha spiegato i motivi per cui il club bianconero rischia finanche la Serie C per l'inchiesta Prisma: "Sapete perché la Juventus nel 23-24 giocherà se le andrà bene in serie B se non addirittura in C? Perché l’esito del prossimo processo, quello sulle manovre-stipendi, è stato in pratica già preannunciato dalla Corte nelle motivazioni del -15 del processo plusvalenze. Se i princìpi di giustizia che hanno informato la sentenza sulle plusvalenze sono quelli che la Corte Federale ha indicato e ben motivato, pensare che essi non varranno nel processo manovre-stipendi, ove la prova degli illeciti è ancor più lampante, è del tutto escluso.

Se nel processo plusvalenze l’ambito di indagine riguardava il modo in cui esse venivano realizzate (che pareva lecito prima dell’indagine CONSOB), nel processo manovre-stipendi incertezze sul dolo, cioè sul colossale illecito commesso dalla Juventus, non ce ne sono. E a differenza del primo processo in cui a commettere il reato erano solo i dirigenti dell’area sportiva e amministrativa, qui l’illecito è più diffuso e articolato essendo stato commesso anche dai giocatori al completo e dai loro agenti prima nel 19-20, poi nel 20-21.

Se i giudici hanno condannato la Juventus per le plusvalenze a -15 punti per i motivi che ci hanno spiegato, immaginare una sanzione più dura per la manovra-stipendi è il minimo che si possa fare: il reato è spaventosamente più grave oltre che provato e ammesso. Leggiamo insieme alcuni passi delle motivazioni del processo plusvalenze: è importante farlo perché i princìpi affermati, che dimostrano il dolo dei comportamenti juventini, non potranno non valere anche nel giudicare gli smaccati illeciti delle manovre-stipendi.

Il fatto nuovo emerso grazie alle carte dei PM di Torino, dice la Corte, è “il disvelamento dell’intenzionalità” degli illeciti provato dalla “natura essenzialmente confessoria” di intercettazioni e documenti sequestrati. E a ogni livello societario, da Agnelli in giù. Valeva per le plusvalenze, vale a maggior ragione per le manovre-stipendi che partono dalla pianificazione della finta rinuncia a 4 mensilità concordata e controfirmata dal presidente Agnelli e dal capitano Chiellini in un documento poi sequestrato dagli inquirenti.

Ancora: dal Libro Nero FP (leggi Fabio Paratici) definito dalla Corte “inquietante” e non disconosciuto dall’autore (Cherubini), la Juventus non ha mai preso le distanze, anzi lo ha difeso. Esso ha invece “una portata devastante sul piano della lealtà sportiva”. A dirlo sono i giudici. E se i rilievi critici del Libro Nero FP fatti da un dirigente importante e al corrente di ogni cosa come Cherubini svelano la natura illecita dei comportamenti societari, ciò vale non solo per le plusvalenze ma per tutti i reati compiuti.