Ziliani sicuro: "Il Napoli di ‘Conte Rottweiler’ sarà più temibile rivale dell'Inter"

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha parlato del nuovo Napoli di Antonio Conte su X.

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha parlato del nuovo Napoli di Antonio Conte su X: "Sarà il Napoli di ''Conte Rottweiler? il più temibile rivale dell'Inter: al Milan per ora si naviga a vista mentre alla Juve procede la rifondazione di Motta. Al fixing di oggi pensare che l'Inter non rivinca lo scudetto sembra folle: ovunque si guardi ci sono cantieri aperti ma fra i possibili competitor chi sembra dare più garanzie di affidabilità, grazie all'ingaggio di Conte e al fatto di non avere impegni di coppe, è comunque proprio il Napoli - A Torino la parola d'ordine è 'dimenticare Allegri', al Milan "dimenticare l'ultimo Pioli".