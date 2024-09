Ziliani sicuro: "Napoli da scudetto con questi quattro acquisti riusciti"

vedi letture

Paolo Ziliani, giornalista, scrive sui social, parlando del Napoli e delle ambizioni della squadra di Conte: "Avviso ai naviganti: il tranello di cui parlava Conte era un tranello, questo Napoli ha tutto per tornare subito a vincere lo scudetto Buongiorno al posto di Kim, McTominay per Zielinski, Lukaku per Osimhen e Neres per Lozano: quattro trapianti riusciti, i "vecchi" campioni ci sono ancora, il copione è quello di allora, 4-3-3 puro. Senza le fatiche degli impegni di coppa e con una rosa qualitativa e numericamente persino troppo ricca, non chiederselo sarebbe sbagliato: tricolore in vista?".