Ziliani: "Snobbare il Napoli che prendeva il largo per un calendario ritenuto 'facile' è stato un errore"

Paolo Ziliani, giornalista, ha commentato su X la vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan soffermandosi sul calendario degli azzurri: "La leggenda metropolitana delle vittorie scontate del Napoli contro le piccole (che però gli altri non hanno battuto: anzi, a volte hanno persino perso) Snobbare il Napoli che prendeva il largo in classifica in virtù di un calendario ritenuto da tutti 'facile', forse è stato un errore: perchè in realtà battere Empoli, Cagliari, Parma e via dicendo non è poi così scontato come sembra. Lo dimostra la collana di punti persi contro le stesse squadre da tutti, in primis Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Roma.

Prima di ieri sera il Napoli era primo in classifica perchè, dicevano tutti, aveva avuto un calendario facile: in 7 delle 9 partite giocate aveva fatto il pieno battendo squadre di bassa classifica come - in ordine di calendario - Bologna, Parma, Cagliari, Monza, Como, Empoli e Lecce. Tutte squadre da parte destra della classifica: troppo facile, si sentiva dire, con partite così sarebbero stati capaci tutti. Nel frattempo il Napoli, che nell’unica partita considerata probante aveva pareggiato (0-0) in casa della Juventus, è andato ieri a San Siro e ha battuto il Milan 2-0. Ora lo aspettano, prima della sosta, l’Atalanta al Maradona e l’Inter ancora a San Siro: due partite che agli occhi dei critici (e degli scettici) riequilibreranno il coefficiente di difficoltà rispetto al resto dei rivali. Vedremo come se la caverà il Napoli in queste prossime sfide. Ma per amore di verità, due parole sul calendario facile riservato al Napoli e sulle squadre di poco conto incontrate fino ad oggi vanno dette. E alcune domande vanno poste.

DOMANDA 1. Perchè, se è così facile affrontare il Cagliari (che il Napoli ha battuto 4-0 all’Unipol Domus), contro il Cagliari la Roma ha pareggiato 0-0 in Sardegna e la Juventus ha pareggiato 1-1 in casa e solo in virtù di un ridicolo rigore come sempre gentilmente concessole?

DOMANDA 2. Perchè se è così agevole sfidare il Parma (che il Napoli ha battuto con grande fatica 2-1 al Maradona), contro il Parma il Milan ha perso 2-1 al Tardini e la Fiorentina ha pareggiato a stento (2-2) davanti al proprio pubblico?

DOMANDA 3. Perchè se è così semplice liquidare il Bologna (che il Napoli ha battuto 3-0 al Maradona), contro il Bologna l’Atalanta ha pareggiato 1-1 lasciando due punti importanti?

DOMANDA 4. Perchè se è così comodo sbarazzarsi del Monza (che il Napoli ha liquidato con un 2-0 casalingo), contro il Monza l’Inter ha fatto 1-1, la Fiorentina 2-2 e la Roma 1-1? Si sono tutte distratte?

DOMANDA 5. Perchè se è così scontato avere la meglio sul Como (che il Napoli ha sconfitto 3-1), contro il Como, in casa, l’Atalanta ha perso 3-2?

DOMANDA 6. Perchè se è così certo incontrare l’Empoli e batterlo (il Napoli lo ha incrociato al Castellani e ha vinto 1-0), quando hanno incontrato l’Empoli la Juventus ha fatto 0-0, la Fiorentina altrettanto e la Roma, all’Olimpico, si è fatta battere 2-1?

DOMANDA 7. E perchè se è così normale affrontare il Lecce e batterlo (il Napoli faticando un po’ ha vinto 1-0), contro il Lecce, in casa, il Torino a quel tempo primo in classifica ha acceso un cero per grazia ricevuta a Santa Rita degli impossibili dopo essere stato dominato ed essere riuscito a chiudere la partita sullo 0-0? Se qualcuno conoscesse le risposte e gentilmente volesse fornirmele, gliene sarei grato. Nel frattempo mi accingo a seguire oggi le vittorie dell’Inter a Empoli, dell’Atalanta col Monza e della Juventus col Parma; e domani quelle della Fiorentina a Genova e della Lazio in quel di Como. Un po’ seccato, come potrete capire, per la scontatezza dei risultati".