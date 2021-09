Ziliani su Allegri: "Pensavano fosse più importante di CR7, però la Juve giocava male e l’avevano cacciato"

La Juventus di Allegri ancora a secco di vittorie dopo quattro giornate di campionato. Il giornalista Paolo Ziliani commenta su Twitter la scelta della dirigenza bianconera di far tornare sulla panchina della Juve il tecnico livornese: "Quattro anni di contratto. A 9 milioni netti, cioè 18 lordi, il che vuol dire 72 milioni di investimento. Pensavano fosse più importante lui di Ronaldo (che a lui non piaceva). Però tre estati fa l’avevano cacciato: la Juve giocava troppo male. Non è uno scherzo".

