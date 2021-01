Ziliani su Juve-Sassuolo: "Dovevano esserci tre espulsi, due juventini ma il var fa espellere solo Obiang"

Polemiche all'indomani della direzione di gara di Juventus-Sassuolo. Sul tema come al solito pungente il commento di Paolo Ziliani, che su Twitter scrive:"Ricapitolando in Juve-Sassuolo ci sono tre giocatori passibili di cartellino rosso: "Bonucci dopo 12’ per fallo da ultimo uomo su Caputo lanciato a rete, poi Bentancur (plurirecidivo) e Obiang. Il VAR fa espellere solo quello del Sassuolo. Giustamente. Ma era solo il terzo".

