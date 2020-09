Ziliani sull'esame di Suarez: "Secondo voi ha fatto tutto lui o ci ha pensato qualcuno..."

Sta facendo discutere, e non potrebbe essere altrimenti, la notizia dell'esame non regolare di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. Il giornalista Paolo Ziliani sui social scrive: "Secondo voi, per truccare l’esame che avrebbe sostenuto a Perugia, Suarez ha fatto tutto da solo telefonando e accordandosi con docenti e funzionari magari nell’intervallo di Eibar-Barcellona o ci ha pensato qualcuno che aveva interesse a che ottenesse presto il passaporto?".